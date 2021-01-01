Девять украинцев вернулись из Сирии домой

Ночью 1 января завершилась операция по эвакуации украинских граждан из Сирии.

Девять человек, две женщины и семеро детей, находились в лагерях для беженцев на территории северо-восточной Сирии.

Для возвращения украинцев домой были привлечены дипломаты и спецслужбы.

— Сначала на пути стояли интенсивные боевые действия на территории Сирии, а затем действовало существенное ограничение из-за пандемии. Отсутствие единых центров власти в регионе, геополитические торги, постоянные изменения позиций партнеров, — говорится в сообщении.

По словам родственников женщин, которых удалось вернуть в Украину, связь между ними была потеряна более шести лет назад.