Министерство цифровой трансформации Украины и Stellar Development Foundation подписали Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве, в рамках которого будут работать над разработкой стратегии развития рынка виртуальных активов в Украине.

Участники меморандума будут работать над развитием современной инфраструктуры для рынка виртуальных активов и укреплять статус Украины как инновационной цифровой страны на финансовом поле Восточной Европы.

— Сотрудничество с Stellar Development Foundation будет способствовать развитию индустрии виртуальных активов в Украине и ее интеграции в мировую финансовую экосистему. Еще одним важным аспектом этого сотрудничества является вклад в развитие инфраструктуры украинской национальной цифровой валюты, — сказал заместитель министра цифровой трансформации Олександр Борняков.

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Меморандум предусматривает сотрудничество по следующим направлениям:

развитие рынка виртуальных активов в Украине;

оказания поддержки проектам, которые специализируются на виртуальных активах;

имплементация и урегулирования обращения стейблкоинов в Украине;

содействие развитию цифровой валюты Национального банка в Украине.

Stellar Development Foundation официально начнет работать в Украине в августе 2021 года.

— Виртуальные активы и национальные цифровые валюты является одной из важнейших инноваций в нашей жизни, и мы рады присоединиться к развитию инфраструктуры рынка виртуальных активов в Украине, — отметил руководитель Stellar Development Foundation Денелл Диксон.

В министерстве добавили, что многие страны мира разрабатывают собственные национальные цифровые валюты. Украина тоже движется в направлении одной из важнейших финансовых тенденций.

Кроме того, криптовалюта биткоин в мире установила новый рекорд по стоимости — более $34,3 тыс.

Источник: Минцифри, Stellar