PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна
Ольга Тетеріна |

В Україні розвиватимуть ринок “віртуальних активів” – Мінцифри

Міністерство цифрової трансформації України та Stellar Development Foundation підписали Меморандум про взаєморозуміння та співпрацю, в рамках якого працюватимуть над розробкою стратегії розвитку ринку віртуальних активів в Україні.

Учасники меморандуму працюватимуть над розвитком сучасної інфраструктури для ринку віртуальних активів та зміцнюватимуть статус України як інноваційної цифрової країни на фінансовому полі Східної Європи.

– Співпраця зі Stellar Development Foundation сприятиме розвитку індустрії віртуальних активів в Україні та її інтеграції у світову фінансову екосистему.

Ще одним важливим аспектом цієї співпраці є внесок у розвиток інфраструктури для української національної цифрової валюти, – сказав заступник міністра цифрової трансформації Олександр Борняков.

Читайте: На атомних станціях України збираються майнити криптовалюту для Китаю

Меморандум передбачає співпрацю за такими напрямами:

  • розвиток ринку віртуальних активів в Україні;
  • надання підтримки проєктам, які спеціалізуються на віртуальних активах;
  • імплементація та врегулювання обігу стейблкоїнів в Україні;
  • сприяння розвитку цифрової валюти Національного банку в Україні.

Stellar Development Foundation офіційно почне працювати в Україні в серпні 2021 року.

– Віртуальні активи та національні цифрові валюти є однією з найважливіших інновацій у нашому житті, і ми раді долучитися до розбудови інфраструктури ринку віртуальних активів в Україні, – зазначив керівник Stellar Development Foundation Денелль Діксон.

У міністерстві додали, що багато країн світу розробляють власні національні цифрові валюти. Україна теж рухається у напрямку однієї з найважливіших фінансових тенденцій.

Крім того, криптовалюта біткоїн у світі встановила новий рекорд з вартості – понад $34,3 тис.

Джерело: Мінцифри, Stellar

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка