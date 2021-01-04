Міністерство цифрової трансформації України та Stellar Development Foundation підписали Меморандум про взаєморозуміння та співпрацю, в рамках якого працюватимуть над розробкою стратегії розвитку ринку віртуальних активів в Україні.

Учасники меморандуму працюватимуть над розвитком сучасної інфраструктури для ринку віртуальних активів та зміцнюватимуть статус України як інноваційної цифрової країни на фінансовому полі Східної Європи.

– Співпраця зі Stellar Development Foundation сприятиме розвитку індустрії віртуальних активів в Україні та її інтеграції у світову фінансову екосистему. Ще одним важливим аспектом цієї співпраці є внесок у розвиток інфраструктури для української національної цифрової валюти, – сказав заступник міністра цифрової трансформації Олександр Борняков.

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Меморандум передбачає співпрацю за такими напрямами:

розвиток ринку віртуальних активів в Україні;

надання підтримки проєктам, які спеціалізуються на віртуальних активах;

імплементація та врегулювання обігу стейблкоїнів в Україні;

сприяння розвитку цифрової валюти Національного банку в Україні.

Stellar Development Foundation офіційно почне працювати в Україні в серпні 2021 року.

– Віртуальні активи та національні цифрові валюти є однією з найважливіших інновацій у нашому житті, і ми раді долучитися до розбудови інфраструктури ринку віртуальних активів в Україні, – зазначив керівник Stellar Development Foundation Денелль Діксон.

У міністерстві додали, що багато країн світу розробляють власні національні цифрові валюти. Україна теж рухається у напрямку однієї з найважливіших фінансових тенденцій.

Крім того, криптовалюта біткоїн у світі встановила новий рекорд з вартості – понад $34,3 тис.

Джерело: Мінцифри, Stellar