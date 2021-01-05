Covid-19 поразил 90% легких: во Львове медики спасли многодетную мать

Во Львове медикам удалось вылечить женщину, у которой диагностировали 90% поражения легких вследствие коронавируса. 5 января пациентку выписали из больницы, почти месяц назад ее привезли из другого медицинского учреждения в Клиническую больницу скорой медицинской помощи во Львове.

Женщину госпитализировали на седьмом месяце беременности — ей провели кесарево сечение. 15 дней она находилась на искусственной вентиляции легких. Теперь мать наконец может встретиться с новорожденной девочкой, кроме нее, в семье есть еще пятеро детей.

После выписки ей также необходимо будет пройти лечение и длительную реабилитацию.

Читайте: Кабмин упростил расследование случаев смерти медиков от Covid-19

Коронавирус в Украине 5 января

5 января Минздрав сообщил о 5 334 новых случаях коронавируса. За время пандемии заболело 1 083 585 человек. За минувшие сутки медики зафиксировали 202 летальных случая, в общем болезнь унесла жизни 19 129 украинцев.

Подробнее о коронавирусе в Украине читайте на Фактах ICTV.

Источник: Клиническая больница скорой медицинской помощи города Львова