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Факти / Україна / Суспільство
Людмила Богданова |

Covid-19 уразив 90% легень: у Львові медики врятували багатодітну матір

У Львові медикам вдалося вилікувати жінку, у якої діагностували 90% ураження легень внаслідок коронавірусу. 5 січня пацієнтку виписали з лікарні, майже місяць тому її привезли з іншого медичного закладу до Клінічної лікарні швидкої медичної допомоги у Львові.

Жінку госпіталізували на сьомому місяці вагітності – їй провели кесарів розтин. 15 днів вона перебувала на штучній вентиляції легень. Тепер матір нарешті може зустрітися з новонародженою дівчинкою, окрім неї у родині є ще п’ятеро дітей.

Після виписки їй також необхідно буде пройти лікування та довготривалу реабілітацію.

У Львові виписали з лікарні багатодітну матір,

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Коронавірус в Україні 5 січня

5 січня МОЗ повідомило про 5 334 нових випадків коронавірусу. За час пандемії захворіло 1 083 585 осіб. За минулу добу медики зафіксували 202 летальних випадки, загалом хвороба забрала життя 19 129 українців.

Детальніше про коронавірус в Україні читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги міста Львова

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