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Факты / Украина
Ольга Тетеріна |

Кабмин разрешил продавать бытовую химию и прессу во время локдауна

Кабинет министров Украины добавил бытовую химию и печатную прессу в список товаров, которые можно будет продавать в магазинах во время локдауна с 8 по 24 января.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан в эфире одного из украинских телеканалов. Решение было принято на внеочередном заседании Кабмина 5 января.

Внести бытовую химию и прессу в перечень товаров предложил министр здравоохранения Максим Степанов.

— Изменениями было предложено добавить возможность продажи бытовой химии и печатной прессы. Эти товары можно будет покупать, — сказал Мокан.

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Также представитель правительства добавил, что изменение дат локдауна во время заседания не рассматривали.

С 8 по 24 января в Украине будет действовать локдаун. Во время ограничений можно будет купить продукты питания, средства гигиены, средства связи, ветпрепараты и семена, средства защиты растений.

Другие группы товаров можно приобрести только путем адресной доставки заказов.

Источник: Україна 24

Фото: Dreamstime

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