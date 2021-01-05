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Факти / Україна
Ольга Тетеріна |

Кабмін дозволив продавати побутову хімію і пресу під час локдауну

Кабінет міністрів України додав побутову хімію і друковану пресу до списку товарів, які можна буде продавати в магазинах під час локдауну з 8 по 24 січня.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан в ефірі одного з українських телеканалів. Рішення ухвалили на позачерговому засіданні Кабміну 5 січня.

Внести побутову хімію та пресу у перелік товарів запропонував міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

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– Змінами було запропоновано додати можливість продажу побутової хімії і друкованої преси. Ці товари можна буде купувати, — сказав Мокан.

Також представник уряду додав, що зміну дат локдауну під час засідання не розглядали.

З 8 по 24 січня в Україні діятиме локдаун. Під час обмежень можна буде купити продукти харчування, засоби гігієни, засоби зв’язку, ветпрепарати та насіння, засоби захисту рослин.

Інші групи товарів можна придбати лише шляхом адресного доправлення замовлень.

Джерело: Україна 24

Фото: Dreamstime

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