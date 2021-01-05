Несмотря на снижение заболеваемости коронавирусом, Украине нужен локдаун 8-24 января, чтобы подготовиться к распространению британского штамма вируса.

Об этом написал в соцсети председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, нардеп Михаил Радуцкий.

— Пример европейских стран свидетельствует, что праздновать победу над пандемией слишком рано. Во время январских каникул нужно дать передышку системе здравоохранения, нашим врачам. И подготовиться к новым вызовам — например, распространению британского штамма вируса, — считает он.

В то же время, по его мнению, стоит прислушаться к предложениям бизнеса по ограничению на продажу товаров во время локдауна.

— Нет причин создавать для предпринимателей и потребителей сложности и ограничения, которые не влияют на эпидемиологическую ситуацию, — считает Радуцкий.

На заседании 5 января Кабмин добавил бытовую химию и печатную прессу в список товаров, которые можно будет продавать в магазинах во время локдауна с 8 по 24 января.

Изменение дат локдауна во время заседания не рассматривали.

Источник Михайло Радуцький