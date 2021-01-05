Сколько украинцев празднуют Рождество 7 января — опрос

В Украине 77% граждан отметили, что празднуют Рождество 7 января.

По данным опроса социологической группы Рейтинг, которое проходило 2-4 января 2021 года, 15% опрошенных сказали, что отмечают этот праздник дважды, как по юлианскому календарю (7 января), так и по григорианскому (25 декабря).

Лишь 3% украинцев отмечают Рождество только 25 декабря, а 5% вообще его не празднуют.

Больше всего из тех, кто празднует Рождество в две даты, или же по новому стилю — в западных регионах и в Киеве.

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Также 56% респондентов отметили, что самым любимым новогодним праздником для них является именно Рождество. 28% сказали, что это Новый год, 6% — День Святого Николая, 3% — Старый Новый Год.

В опросе социологической группы Рейтинг участвовали 2,5 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет из всех областей Украины, кроме временно оккупированных территории Донецкой и Луганской областей и АР Крым. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 является не более 2,0%.

Выходные на Рождество 2021

Выходные на Рождество 2021 будут насчитывать четыре дня.

По решению Кабинета министров Украины, 7 января украинцы будут иметь дополнительный выходной. В 2021 году Рождество Христово, по православному календарю, приходится на четверг, поэтому было рекомендовано 8 января также сделать выходным.