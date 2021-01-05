Скільки українців святкують Різдво 7 січня – опитування

В Україні 77% громадян зазначили, що святкують Різдво 7 січня.

За даними опитування соціологічної групи Рейтинг, яке проходило 2-4 січня 2021 року, 15% опитаних сказали, що відзначають це свято двічі, як за юліанським календарем (7 січня), так і за григоріанським (25 грудня).

Лише 3% українців відзначають Різдво лише 25 грудня, а 5% взагалі його не святкують.

Найбільше з тих, хто святкує Різдво у дві дати, або ж за новим стилем – у західних регіонах та у Києві.

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Також 56% респондентів зазначили, що найулюбленішим новорічним святом для них є саме Різдво. 28% сказали, що це Новий рік, 6% – День Святого Миколая, 3% – Старий Новий Рік.

В опитуванні соціологічної групи Рейтинг брали участь 2,5 тис. респондентів віком від 18 років з усіх областей України, окрім тимчасово окупованих території Донецької і Луганської областей та АР Крим. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95 є не більше 2,0%.

Вихідні на Різдво 2021

Вихідні на Різдво 2021 налічуватимуть чотири дні.

За рішенням Кабінету міністрів України, 7 січня українці матимуть додатковий вихідний. У 2021 році Різдво Христове, за православним календарем, припадає на четвер, тому було рекомендовано 8 січня також зробити вихідним.