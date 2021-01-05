ЦИК просит оценить возможность проведения местных выборов в ОРДЛО 28 марта

Центральная избирательная комиссия провела заседание 5 января. Во время него состоялось обсуждение по проведении выборов на Донбассе.
ЦИК попросила руководителей местных администраций до середины января предоставить отчеты о возможности проведения выборов 28 марта 2021 года.
В случае положительного заключения областных администраций ЦИК должна принять решение о выборах в Донбассе до 17 января. Голосование может состояться лишь в 10 территориальных общинах Донецкой области и в восьми Луганской области.
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Почему выборы на Донбассе не состоялось 25 октября
25 октября прошлого года в Украине прошли местные выборы, где граждане избирали депутатов, сельских и городских голов. Однако из-за неблагоприятных выводов администраций выборы на территории временно оккупированных Луганской и Донецкой областей не состоялись.
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