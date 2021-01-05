ЦВК просить оцінити можливість проведення місцевих виборів в ОРДЛО 28 березня

Центральна виборча комісія провела засідання 5 січня. Під час нього відбулося обговорення щодо проведення виборів на Донбасі.

ЦВК попросила очільників місцевих адміністрацій до середини січня надати звіти щодо можливості проведення виборів 28 березня 2021 року.

У разі позитивного висновку обласних адміністрацій ЦВК має ухвалити рішення про вибори на Донбасі до 17 січня. Голосування може відбутися лише у 10 територіальних громадах Донецької області та у восьми Луганської області.

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Чому вибори на Донбасі не відбулися 25 жовтня

25 жовтня минулого року в Україні пройшли місцеві вибори, де громадяни обирали депутатів, сільських і міських голів. Однак через несприятливі висновки адміністрацій вибори на території тимчасово окупованих Луганської та Донецької областей не відбулися.

Детальніше про місцеві вибори 2020 в Україні читайте на Фактах ICTV.