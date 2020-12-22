Выборы в Харькове из-за смерти Кернеса: Корниенко назвал сроки

Выборы в Харькове из-за смерти новоизбранного мэра Геннадия Кернеса могут пройти исключительно в две даты. Это последнее воскресенье марта и последнее воскресенье октября.

Об этом сообщил заместитель главы фракции Слуга народа Александр Корниенко.

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Он отметил, что 28 марта 2021 года выборы в Харькове, скорее всего, не пройдут, потому что могут не успеть пройти все процедуры.

— Выборы объявляются за 60 дней — это конец января, к этому моменту у нас только одна сессия, одна пленарная неделя, — отметил Корниенко.

Поэтому выборы в Харькове, скорее всего, пройдут следующей осенью.

17 декабря мэр Харькова Геннадий Кернес умер от осложнений, вызванных коронавирусной болезнью. Из-за трудностей с лечением, политика транспортировали под надзор немецких медиков в берлинскую клинику Шарите.

После смерти Геннадия Кернеса городом будет руководить секретарь городского совета Игорь Терехов. Для переизбрания нового мэра городской совет должен принять к сведению факт о смерти Кернеса, из-за чего его полномочия прекратятся досрочно.