PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика
Євгенія Шапоренко |

Выборы в Харькове из-за смерти Кернеса: Корниенко назвал сроки

Выборы в Харькове из-за смерти новоизбранного мэра Геннадия Кернеса могут пройти исключительно в две даты. Это последнее воскресенье марта и последнее воскресенье октября.

Об этом сообщил заместитель главы фракции Слуга народа Александр Корниенко.

Читайте: Кто будет руководить Харьковом после смерти Кернеса и когда ждать перевыборов

Он отметил, что 28 марта 2021 года выборы в Харькове, скорее всего, не пройдут, потому что могут не успеть пройти все процедуры.

— Выборы объявляются за 60 дней — это конец января, к этому моменту у нас только одна сессия, одна пленарная неделя, — отметил Корниенко.

Поэтому выборы в Харькове, скорее всего, пройдут следующей осенью.

17 декабря мэр Харькова Геннадий Кернес умер от осложнений, вызванных коронавирусной болезнью. Из-за трудностей с лечением, политика транспортировали под надзор немецких медиков в берлинскую клинику Шарите.

После смерти Геннадия Кернеса городом будет руководить секретарь городского совета Игорь Терехов. Для переизбрания нового мэра городской совет должен принять к сведению факт о смерти Кернеса, из-за чего его полномочия прекратятся досрочно.

Источник: РБК-Украина

Фото: УНИАН

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Нашли ошибку в тексте?

Ошибка