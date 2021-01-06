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Факты / Украина / Политика
Людмила Грубнік |

Названы депутаты, которые почти не голосовали в Раде в 2020 году

Комитет избирателей Украины назвал депутатов Верховной Рады, которые в течение 2020 года почти не принимали участия в голосованиях, а также тех, кто был активнее всех.

Всего с 1 января 2020 года до 1 января 2021 года в Раде проходило 4 154 парламентских голосования, девять нардепов не принимали участия в более 90% из них.

Какие нардепы почти не голосовали в Раде:

  • Вадим Столар (ОПЗЖ) — принял участие в 1% голосований;
  • Степан Ивахив (группа За будущее) — 2%;
  • Александр Дубинский (Слуга народа) — 5%;
  • Вадим Рабинович (ОПЗЖ) — 5%;
  • Александр Герега (За будущее) — 7%;
  • Игорь Палица (За будущее) — 8%;
  • Дмитрий Шенцев (внефракционный) — 9%;
  • Андрей Деркач (внефракционный) — 9%;
  • Игорь Абрамович (ОПЗЖ) — 10%.

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В то же время есть депутаты, которые не пропустили почти ни одного голосования.

Лидеры по количеству голосований:

  • Александр Бакумов (Слуга народа) — 99,98%;
  • Сергей Кальченко (Слуга народа) — 98%;
  • Марьяна Безуглая (Слуга народа) — 98%;
  • Максим Павлюк (Слуга народа) — 98%;
  • Владлен Неклюдов (Слуга народа) — 98%.

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Активность фракций во время голосований:

  • Слуга народа — 84%;
  • ЕС — 78%;
  • Голос — 74%;
  • Доверие — 71%;
  • Батькивщина — 63%;
  • ОПЗЖ — 54%;
  • За будущее — 52%.

Работа Верховной Рады

В декабря 2020 года Верховная Рада приняла бюджет Украины на 2021 год.

Документ поддержали 289 нардепов.

Подробнее о работе Верховной Рады Украины читайте на Фактах ICTV.

Источник: Комитет избирателей Украины

Фото: Dreamstime

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