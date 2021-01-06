Комитет избирателей Украины назвал депутатов Верховной Рады, которые в течение 2020 года почти не принимали участия в голосованиях, а также тех, кто был активнее всех.

Всего с 1 января 2020 года до 1 января 2021 года в Раде проходило 4 154 парламентских голосования, девять нардепов не принимали участия в более 90% из них.

Какие нардепы почти не голосовали в Раде:

Вадим Столар (ОПЗЖ) — принял участие в 1% голосований;

Степан Ивахив (группа За будущее) — 2%;

Александр Дубинский (Слуга народа) — 5%;

Вадим Рабинович (ОПЗЖ) — 5%;

Александр Герега (За будущее) — 7%;

Игорь Палица (За будущее) — 8%;

Дмитрий Шенцев (внефракционный) — 9%;

Андрей Деркач (внефракционный) — 9%;

Игорь Абрамович (ОПЗЖ) — 10%.

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В то же время есть депутаты, которые не пропустили почти ни одного голосования.

Лидеры по количеству голосований:

Александр Бакумов (Слуга народа) — 99,98%;

Сергей Кальченко (Слуга народа) — 98%;

Марьяна Безуглая (Слуга народа) — 98%;

Максим Павлюк (Слуга народа) — 98%;

Владлен Неклюдов (Слуга народа) — 98%.

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Активность фракций во время голосований:

Слуга народа — 84%;

ЕС — 78%;

Голос — 74%;

Доверие — 71%;

Батькивщина — 63%;

ОПЗЖ — 54%;

За будущее — 52%.

Работа Верховной Рады

В декабря 2020 года Верховная Рада приняла бюджет Украины на 2021 год.

Документ поддержали 289 нардепов.

Подробнее о работе Верховной Рады Украины читайте на Фактах ICTV.

Источник: Комитет избирателей Украины