Комитет избирателей Украины назвал депутатов Верховной Рады, которые в течение 2020 года почти не принимали участия в голосованиях, а также тех, кто был активнее всех.
Всего с 1 января 2020 года до 1 января 2021 года в Раде проходило 4 154 парламентских голосования, девять нардепов не принимали участия в более 90% из них.
Какие нардепы почти не голосовали в Раде:
- Вадим Столар (ОПЗЖ) — принял участие в 1% голосований;
- Степан Ивахив (группа За будущее) — 2%;
- Александр Дубинский (Слуга народа) — 5%;
- Вадим Рабинович (ОПЗЖ) — 5%;
- Александр Герега (За будущее) — 7%;
- Игорь Палица (За будущее) — 8%;
- Дмитрий Шенцев (внефракционный) — 9%;
- Андрей Деркач (внефракционный) — 9%;
- Игорь Абрамович (ОПЗЖ) — 10%.
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В то же время есть депутаты, которые не пропустили почти ни одного голосования.
Лидеры по количеству голосований:
- Александр Бакумов (Слуга народа) — 99,98%;
- Сергей Кальченко (Слуга народа) — 98%;
- Марьяна Безуглая (Слуга народа) — 98%;
- Максим Павлюк (Слуга народа) — 98%;
- Владлен Неклюдов (Слуга народа) — 98%.
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Активность фракций во время голосований:
- Слуга народа — 84%;
- ЕС — 78%;
- Голос — 74%;
- Доверие — 71%;
- Батькивщина — 63%;
- ОПЗЖ — 54%;
- За будущее — 52%.
Работа Верховной Рады
В декабря 2020 года Верховная Рада приняла бюджет Украины на 2021 год.
Документ поддержали 289 нардепов.
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Источник: Комитет избирателей Украины