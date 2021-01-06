Комітет виборців України назвав депутатів Верховної Ради, які протягом 2020 року майже не брали участі у голосуваннях, а також тих, хто був найактивнішим.
Загалом з 1 січня 2020 року до 1 січня 2021 року у Раді відбулося 4 154 парламентських голосування, дев’ять нардепів не брали участі у понад 90% з них.
Які нардепи майже не голосували у Раді:
- Вадим Столар (ОПЗЖ) – взяв участь у 1% голосувань;
- Степан Івахів (група За майбутнє) – 2%;
- Олександр Дубінський (Слуга народу) – 5%;
- Вадим Рабінович (ОПЗЖ) – 5%;
- Олександр Герега (За майбутнє) – 7%;
- Ігор Палиця (За майбутнє) – 8%;
- Дмитро Шенцев (позафракційний) – 9%;
- Андрій Деркач (позафракційний) – 9%;
- Ігор Абрамович (ОПЗЖ) – 10%.
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Водночас є депутати, які не пропустили майже жодного голосування.
Лідери за кількістю голосувань:
- Олександр Бакумов (Слуга народу) – 99,98%;
- Сергій Кальченко (Слуга народу) – 98%;
- Мар’яна Безугла (Слуга народу) – 98%;
- Максим Павлюк (Слуга народу) – 98%;
- Владлен Неклюдов (Слуга народу) – 98%.
Розповіли у КВУ, які політсили були найактивнішими під час сесій, серед лідерів – Слуга народу та ЄС.
Активність фракцій під час голосувань:
- Слуга народу – 84%;
- ЄС – 78%;
- Голос – 74%;
- Довіра – 71%;
- Батьківщина – 63%;
- ОПЗЖ – 54%;
- За майбутнє – 52%.
Робота Верховної Ради
У грудні 2020 року Верховна Рада ухвалила бюджет України на 2021 рік.
Документ підтримало 289 нардепів.
Детальніше про роботу Верховної Ради України читайте на Фактах ICTV.
Джерело: Комітет виборців України