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Факти / Україна / Політика
Людмила Грубнік |

Названо депутатів, які майже не голосували в Раді у 2020 році

Комітет виборців України назвав депутатів Верховної Ради, які протягом 2020 року майже не брали участі у голосуваннях, а також тих, хто був найактивнішим.

Загалом з 1 січня 2020 року до 1 січня 2021 року у Раді відбулося 4 154 парламентських голосування, дев’ять нардепів не брали участі у понад 90% з них.

Які нардепи майже не голосували у Раді:

  • Вадим Столар (ОПЗЖ) – взяв участь у 1% голосувань;
  • Степан Івахів (група За майбутнє) – 2%;
  • Олександр Дубінський (Слуга народу) – 5%;
  • Вадим Рабінович (ОПЗЖ) – 5%;
  • Олександр Герега (За майбутнє) – 7%;
  • Ігор Палиця (За майбутнє) – 8%;
  • Дмитро Шенцев (позафракційний) – 9%;
  • Андрій Деркач (позафракційний) – 9%;
  • Ігор Абрамович (ОПЗЖ) – 10%.

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Водночас є депутати, які не пропустили майже жодного голосування.

Лідери за кількістю голосувань:

  • Олександр Бакумов (Слуга народу) – 99,98%;
  • Сергій Кальченко (Слуга народу) – 98%;
  • Мар’яна Безугла (Слуга народу) – 98%;
  • Максим Павлюк (Слуга народу) – 98%;
  • Владлен Неклюдов (Слуга народу) – 98%.

Розповіли у КВУ, які політсили були найактивнішими під час сесій, серед лідерів – Слуга народу та ЄС.

Активність фракцій під час голосувань:

  • Слуга народу – 84%;
  • ЄС – 78%;
  • Голос – 74%;
  • Довіра – 71%;
  • Батьківщина – 63%;
  • ОПЗЖ – 54%;
  • За майбутнє – 52%.

Робота Верховної Ради

У грудні 2020 року Верховна Рада ухвалила бюджет України на 2021 рік.

Документ підтримало 289 нардепів.

Детальніше про роботу Верховної Ради України читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Комітет виборців України

Фото: Dreamstime

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