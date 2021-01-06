Комітет виборців України назвав депутатів Верховної Ради, які протягом 2020 року майже не брали участі у голосуваннях, а також тих, хто був найактивнішим.

Загалом з 1 січня 2020 року до 1 січня 2021 року у Раді відбулося 4 154 парламентських голосування, дев’ять нардепів не брали участі у понад 90% з них.

Які нардепи майже не голосували у Раді:

Вадим Столар (ОПЗЖ) – взяв участь у 1% голосувань;

Степан Івахів (група За майбутнє) – 2%;

Олександр Дубінський (Слуга народу) – 5%;

Вадим Рабінович (ОПЗЖ) – 5%;

Олександр Герега (За майбутнє) – 7%;

Ігор Палиця (За майбутнє) – 8%;

Дмитро Шенцев (позафракційний) – 9%;

Андрій Деркач (позафракційний) – 9%;

Ігор Абрамович (ОПЗЖ) – 10%.

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Водночас є депутати, які не пропустили майже жодного голосування.

Лідери за кількістю голосувань:

Олександр Бакумов (Слуга народу) – 99,98%;

Сергій Кальченко (Слуга народу) – 98%;

Мар’яна Безугла (Слуга народу) – 98%;

Максим Павлюк (Слуга народу) – 98%;

Владлен Неклюдов (Слуга народу) – 98%.

Розповіли у КВУ, які політсили були найактивнішими під час сесій, серед лідерів – Слуга народу та ЄС.

Активність фракцій під час голосувань:

Слуга народу – 84%;

ЄС – 78%;

Голос – 74%;

Довіра – 71%;

Батьківщина – 63%;

ОПЗЖ – 54%;

За майбутнє – 52%.

Робота Верховної Ради

У грудні 2020 року Верховна Рада ухвалила бюджет України на 2021 рік.

Документ підтримало 289 нардепів.

Детальніше про роботу Верховної Ради України читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Комітет виборців України