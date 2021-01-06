Украина вошла в 2021 год с надеждами на преодоление распространения коронавируса и начало восстановления экономической активности страны.

В то же время есть надежда, что в этом году курс доллара не будет прыгать так сильно, как обычно, и не слишком превысит ту отметку, которая есть сейчас.

Однако далеко не все разделяют позитивные настроения правительства.

Факты ICTV пообщались с экспертами и рассказывают, какого курса доллара ждать украинцам в 2021 году.

Курс по плану

В бюджете на 2021 год заложен среднегодовой курс доллара на уровне 29,1 грн, что немногим больше того курса, который мы наблюдаем в начале года.

Экономист Алексей Кущ склоняется к тому, что в течение следующего года соответствующий прогноз будет вполне реально выполнить.

— Никаких неординарных моментов, связанных с гривной не будет. То есть не будет ни катастрофического падения, ни катастрофического укрепления. Будет разнонаправленное движение под воздействием противоречивых факторов, – считает экономист.

Конечно, нестабильная ситуация будет сохраняться. Поэтому в 2021 году мы можем увидеть как значительное укрепление гривны, так и ее стремительное падение, которое мы наблюдали в 2020-м.

Однако эксперты сходятся во мнении, что при отсутствии значительной “турбулентности” в 2021 году курс будет колебаться в пределах плана в бюджете.

Экономист, аналитик фондового рынка Андрей Шевчишин также уверен в том, что бюджетный прогноз вполне реально выполнить.

— Можно рассматривать средний курс доллара в диапазоне 28,5-29,5 грн. Если мы увидим достаточно сильный приток инвестиций в первой половине года, то средний курс может снизиться до 28 грн, – говорит аналитик.

А в Investment Capital Ukraine настроены более оптимистично. Согласно прогнозу финансовой группы, в первом полугодии гривна укрепится, а постепенное ослабление национальной валюты будет наблюдаться ближе к концу года.

Однако даже при таком прогнозе курс гривны к доллару не должен превысить 29 грн/долл.

Что повлияет на курс доллара

В 2021-м будет много факторов, которые могут привести, как к значительному укреплению гривны, так и к падению. По мнению Куща, одними из положительных тенденций для укрепления гривны могут стать восстановление металлургического экспорта и рост трансфера трудовых мигрантов из-за уменьшения карантина.

Однако одним из важнейших факторов для нас будут инвестиции нерезидентов. В прошлом году из-за нестабильной ситуации иностранные представительства выходили из Украины.

Сейчас фактор присутствия нерезидентов может повлиять на гривну как положительно, так и отрицательно.

— Если нерезиденты продолжат уходить с нашего рынка, это будет “подстегивать” девальвацию гривны. Если нерезиденты начнут возвращаться, что возможно при условии, если Минфин “нащупает” точку доходности, которая устроит рынок (около 13-14% доходности ОВГЗ), начнется массовый возврат нерезидентов на наш внутренний рынок капитала и повторится ситуация 2019 года. Гривна укрепится к лету до 27-26,5 грн, – считает Кущ.

Шевчишин также придерживается мнения, что нерезиденты станут одним из важнейших факторов укрепления или падения курса гривны к доллару. Если приток их инвестиций снова будет значительным, то можно даже не надеяться на средневзвешенный курс в 29,5 грн.

Однако не только на нерезидентов нужно ориентироваться, взвешивая возможные колебания гривны к доллару в этом году. Важным фактором может стать, например, урожай зерновых.

В 2020-м он был слабым по сравнению с предыдущими годами, что негативно повлияло на курс гривны. Сейчас же ожидается, что урожай достигнет стандартных объемов.

Несмотря на то, что нерезиденты будут одним из основных факторов, влияющих на курс гривны, нельзя забывать и о ряде других процессов, которые могут обесценить национальную валюту.

— На девальвацию будет влиять частичное восстановление экономики. Восстанавливается платежеспособность населения, инвестиционный спрос со стороны бизнеса. Поскольку у нас 50% оптового и розничного товарооборота занимают импортные товары, то произойдет рост импорта. Вместе с ним вырастет и спрос на иностранную валюту. На девальвацию также будет работать и фактор роста цен на импортные энергоресурсы: природный газ, нефть, нефтепродукты, уголь, – объясняет Кущ.

Вскоре в Украине начнется январский локдаун, который, хотя и будет слабее первого, все же может негативно повлиять на экономику и курс гривны.

Несмотря на надежды на более благоприятный год, нельзя забывать, что пандемия еще не закончилась и любые колебания, связанные с ней, могут негативно повлиять на украинскую валюту.

Способствовать девальвации будет и политическая “турбулентность”, которую эксперты прогнозируют, в частности вокруг действующего состава Кабинета министров. Точнее его возможного роспуска в этом году. Подобные действия как раз и могут привести к оттоку инвестиций нерезидентов в ОВГЗ.

Однако нужно обратить внимание и на долговую нагрузку Украины, которая в 2021 году будет значительной. Это, в свою очередь, может повлиять и на колебания гривны.

— Нацбанк намерен повышать ставки ввиду роста инфляции и, конечно же, ситуация с нерезидентами будет влиять на действия Минфина – какие ставки он будет держать при размещении облигаций. Если ставки сохранят на уровне 12% при учетной ставке 6%, то это закладывает на будущие периоды серьезные долговые риски, – рассказывает Шевчишин.

Украинцев беспокоит, что скачок курса национальной валюты к доллару приведет к стремительному росту цен в разных сферах.

Но на самом деле мы вряд ли почувствуем значительные изменения, даже если увидим 30 грн/долл в обменниках.

Чего ждать на рынке недвижимости

Почему-то, когда речь идет о рынке недвижимости, большинство людей сразу вспоминают о его привязке к курсу валют. Хотя на самом деле доллар не так сильно на него влияет.

По словам Шевчишина, курс доллара в 2021 году никоим образом не должен повлиять на рынок недвижимости в Украине.

— Курс доллара на рынок жилья влиять не будет. Драйверами роста здесь станут другие факторы, прежде всего – рост стоимости рабочей силы и стройматериалов. Это будет повышать общие цены строительно-монтажных работ и закладываться в нетто строительства, – поясняет аналитик.

Как ни странно, но пандемия коронавируса и мировой финансовый кризис не нанесли значительного ущерба украинскому рынку. В течение 2020 года происходило подорожание недвижимости.

Продолжится это и в 2021 году, в частности из-за открытия рынка земли. По мнению Шевчишина, благодаря этому у населения появятся деньги для обновления и покупки жилья, что приведет к дополнительному спросу.

— Курс, если его рассматривать в небольших диапазонах и без колебаний, не будет влиять на динамику рынка недвижимости. Если курс гривны будет укрепляться, то цены в долларах будут пересчитываться в доллары. В долларовом эквиваленте, может быть, мы даже увидим рост, но это связано исключительно с пересчетом, – подытоживает Шевчишин.

Украина имеет все шансы пройти 2021 год с достаточно стабильным курсом национальной валюты, что не может не стать приятной новостью для многих предпринимателей.

Однако колебания курса доллара в этом году будут зависеть не только от действий власти, но и внешних факторов, которые сейчас трудно предсказать.

Лишь в ближайшем будущем мы увидим, ожидает ли гривну ревальвация к середине года, или мы будем шагать к курсу более 30 грн/долл.