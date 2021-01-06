Україна увійшла в 2021 рік з надіями на подолання поширення коронавірусу та початок відновлення економічної активності країни.

Водночас є сподівання, що цього року курс долара не стрибатие так сильно, як зазвичай, і не надто перевищить ту позначку, яка є нині.

Однак далеко не всі поділяють позитивні настрої уряду.

Факти ICTV поспілкувалися з експертами та розповідають, на який курс долара очікувати українцям у 2021 році.

Курс за планом

У бюджеті на 2021 рік заклали середньорічний курс долара на рівні 29,1 грн, що не набагато більше за той курс, який ми бачимо на початку року.

Економіст Олексій Кущ схиляється до того, що упродовж наступного року відповідний прогноз буде цілком реально виконати.

– Жодних неординарних моментів, пов’язаних із гривнею не буде. Тобто не буде ані катастрофічного падіння, ані катастрофічного зміцнення. Буде різноспрямований рух під впливом суперечливих факторів, – вважає економіст.

Звісно, нестабільна ситуація зберігатиметься. Тому у 2021 році ми можемо побачити як значне зміцнення гривні, так і її стрімке падіння, яке ми спостерігали у 2020-му.

Однак експерти сходяться на думці, що за умови відсутності значної “турбулентності” у 2021 році курс коливатиметься у межах бюджетного плану.

Економіст, аналітик фондового ринку Андрій Шевчишин також упевнений у тому, що бюджетний прогноз цілком реально виконати.

– Можна розглядати середній курс долара в діапазоні 28,5-29,5 грн. Якщо ми побачимо досить сильний приплив інвестицій в першій половині року, то середній курс може знизитися до 28 грн, – каже аналітик.

А в Investment Capital Ukraine налаштовані більш оптимістично. Згідно з прогнозом фінансової групи, в першому півріччі гривня зміцниться, а поступове ослаблення національної валюти спостерігатиметься ближче до кінця року.

Проте навіть за такого прогнозу курс гривні до долара не має перевищити 29 грн/дол.

Що вплине на курс долара

У 2021-му буде багато чинників, які можуть призвести, як до значного зміцнення гривні, так і до падіння. На думку Куща, одними з позитивних тенденцій для укріплення гривні можуть стати відновлення металургійного експорту та зростання трансферу трудових мігрантів через зменшення карантинних обмежень.

Проте одним із найважливіших чинників для нас будуть інвестиції нерезидентів. Минулого року через нестабільну ситуацію іноземні представництва виходили з України.

Нині чинник присутності нерезидентів може вплинути на гривню як позитивно, так і негативно.

– Якщо нерезиденти й надалі йтимуть з нашого ринку, то це “підстьобуватиме” девальвацію гривні. Якщо нерезиденти почнуть повертатися, що є можливо за умови, якщо Мінфін “намацає” точку прибутковості, яка влаштує ринок (близько 13-14% дохідності ОВДП), почнеться масове повернення нерезидентів на наш внутрішній ринок капіталу і повториться ситуація 2019 року. Гривня зміцниться до літа до 27-26,5 грн, – вважає Кущ.

Шевчишин також дотримується думки, що нерезиденти стануть одним із найважливіших чинників зміцнення або падіння курсу гривні до долара. Якщо приток їхніх інвестицій знову буде значним, то можна навіть не сподіватися на середньозважений курс у 29,5 грн.

Проте не лише на нерезидентів потрібно орієнтуватися, зважуючи можливі коливання гривні до долара цього року. Важливим фактором може стати, наприклад, урожай зернових.

У 2020-му він був слабким порівняно з попередніми роками, що негативно вплинуло на курс гривні. Нині ж очікується, що врожай досягне стандартних обсягів.

Попри те, що нерезиденти будуть одним з основних чинників впливу на курс гривні, не можна забувати й про низку інших процесів, які можуть знецінити національну валюту.

– На девальвацію впливатиме часткове відновлення економіки. Відновлюється платоспроможність населення, інвестиційний попит з боку бізнесу. Оскільки у нас 50% оптового і роздрібного товарообігу займають імпортні товари, то відбудеться зростання імпорту. Водночас зросте і попит на іноземну валюту. На девальвацію також працюватиме і фактор зростання цін на імпортні енергоресурси: природний газ, нафту, нафтопродукти, вугілля, – пояснює Кущ.

Невдовзі в Україні розпочнеться січневий локдаун, який, хоча і буде слабшим за перший, все ж може негативно вплинути на економіку і курс гривні.

Попри сподівання на сприятливіший рік, не можна забувати, що пандемія ще не завершилася і будь-які коливання, пов’язані із нею можуть негативно вплинути на українську валюту.

Сприятиме девальвації і політична “турбулентність”, яку експерти прогнозують, зокрема, навколо нинішнього складу Кабінету міністрів. Точніше його можливого розпуску цього року. Подібні дії якраз і можуть призвести до відтоку вкладень нерезидентів в ОВДП.

Проте варто звернути увагу і на боргове навантаження на Україну, яке у 2021 році буде значним. Це так само може вплинути і на коливання гривні.

– Нацбанк має намір підвищувати ставки зважаючи на зростання інфляції, і, звісно, ситуація з нерезидентами впливатиме на дії Мінфіну – які ставки він триматиме під час розміщення облігацій. Якщо ставки збережуть на рівні 12% за умови облікової ставки 6%, це закладає на майбутні періоди серйозні боргові ризики, – розповідає Шевчишин.

Українців непокоїть, що стрибок курсу національної валюти до долара спричинить стрімке зростання цін у різних сферах.

Але насправді ми навряд чи відчуємо значні зміни, навіть якщо побачимо 30 грн/дол в обмінниках.

Чого чекати на ринку нерухомості

Чомусь, коли йдеться про ринок нерухомості, більшість людей одразу згадують про його прив’язку до курсу валют. Хоча, насправді долар не так сильно на нього впливає.

За словами Шевчишина, курс долара у 2021 році жодним чином не має вплинути на ринок нерухомості в Україні.

– Курс долара на ринок житла не впливатиме. Драйверами зростання тут стануть інші чинники, передусім – зростання вартості робочої сили та будматеріалів. Це підвищуватиме загальні ціни будівельно-монтажних робіт і закладатиметься в нетто будівництва, – пояснює аналітик.

Хоч як дивно, але пандемія коронавірусу та світова фінансова криза не завдали значних збитків українському ринку. Протягом 2020 року нерухомість тільки дорожчала.

Продовжиться це і у 2021 році, зокрема через відкриття ринку землі. На думку Шевчишина, завдяки цьому у населення з’являться гроші для оновлення та купівлі житла, що сприятиме додатковому попиту.

– Курс, якщо його розглядати в невеликих діапазонах і без коливань, не впливатиме на динаміку ринку нерухомості. Якщо курс гривні зміцнюватиметься, то ціни в доларах перераховуватимуться в долари. У доларовому еквіваленті, можливо, ми навіть побачимо зростання, але це пов’язано виключно з перерахунком, – підсумовує Шевчишин.

Україна має всі шанси пройти 2021 рік із доволі стабільним курсом національної валюти, що не може не стати приємною новиною для багатьох підприємців.

Однак коливання курсу долара цього року можливі не лише від дій влади, а й від зовнішніх чинників, які нині важко передбачити.

Лише у найближчому майбутньому ми побачимо, чи до середини року гривню чекає ревальвація, чи ми крокуватимемо до курсу більше ніж 30 грн/дол.