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Факты / Украина / Общество
Юлія Захарченко |

Россиянину, который незаконно посещал Крым, запретили въезд в Украину

Госпогранслужба запретила въезд в Украину россиянину, который незаконно посещал временно оккупированную территорию Украины.

34-летний мужчина направлялся в Украину на автомобиле через Кучурган в Одесской области. Иностранец признался, что хотел из Молдовы поехать в Россию, транзитом через Украину. Там он планировал работать дорожным рабочим.

Во время проверки документов правоохранители установили, что гражданин России незаконно находился в АР Крым. На полуостров он добрался с территории Российской Федерации.

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Пограничники не разрешили мужчине пересечь границу. Также россиянину запретили въезд в Украину сроком на три года.

Россиянину, который незаконно посещал Крым, запретили въезд в Украину

Закон Украины Об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины предусматривает, что на временно оккупированную территорию можно въехать только по специальному разрешению.

Иностранец пытался пересечь границу Украины с поддельным документом

В пункте пропуска Борисполь иностранец пытался пересечь границу с помощью поддельной ID-карты Бельгии. По данным Отдельного контрольно-пропускного пункта Киев, нарушитель направлялся на рейс в Амстердам.

Бельгийский фальшивый документ мужчине купил родственник за €1 тыс. Пограничники установили, что мужчина на самом деле не бельгиец, а гражданин Турции.

Источник: Госпогранслужба

Фото: Госпогранслужба

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