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Факти / Україна / Суспільство
Юлія Захарченко |

Росіянину, який незаконно відвідував Крим, заборонили в’їзд в Україну

Держприкордонслужба заборонила в’їзд в Україну росіянину, який незаконно відвідував тимчасово окуповану територію України.

34-річний чоловік прямував в Україну автомобілем через Кучурган в Одеській області. Іноземець зізнався, що хотів з Молдови поїхати до Росії, транзитом через Україну. Там він планував працювати дорожнім робітником.

Під час перевірки документів правоохоронці встановили, що громадянин Росії незаконно перебував у АР Крим. На півострів він дістався з території Російської Федерації.

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Прикордонники не дозволили чоловікові перетнути кордон. Також росіянину заборонили в’їзд в Україну терміном на три роки.

Росіянину, який незаконно відвідував Крим, заборонили в’їзд в Україну

Закон України Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України передбачає, що на тимчасово окуповану територію можна в’їхати лише за спеціальним дозволом.

Іноземець намагався перетнути кордон України з підробленим документом

У пункті пропуску Бориспіль іноземець намагався перетнути кордон за допомогою підробленої ID-картки Бельгії. За даними Окремого контрольно-пропускного пункту Київ, порушник прямував на рейс до Амстердама.

Бельгійський фальшивий документ чоловікові купив родич за €1 тис. Прикордонники встановили, що чоловік насправді не бельгієць, а громадянин Туреччини.

Джерело: Держприкордонслужба

Фото: Держприкордонслужба

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