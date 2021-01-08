Украина и еще четыре страны привлекут к ответственности Иран за катастрофу МАУ

В день годовщины авиакатастрофы Boeing 737 МАУ под Тегераном свою позицию высказали в МИД Украины.

С совместным заявлением выступили также Афганистан, Великобритания, Канада и Швеция.

Кроме высказывания искренних соболезнований всем семьям пострадавших, страны призвали власти Ирана предоставить полное объяснение событий, которые стали причиной страшной авиакатастрофы.

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— Наши страны привлекут Иран к ответственности с целью установления справедливости и обеспечат выплату компенсаций Ираном в полной мере семьям погибших и пострадавшим государствам, — говорится в заявлении.

8 января 2020 самолет рейса PS752 Международных авиалиний Украины был сбит двумя иранскими военными ракетами класса земля-воздух вблизи Тегерана — столицы Ирана.

Масштабная авиакатастрофа МАУ под Тегераном унесла жизни 176 пассажиров, из которых 11 — украинцы. На борту находились граждане семи стран мира.

Подробнее об авиакатастрофе читайте в материале Фактов ICTV.