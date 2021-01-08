Україна та ще чотири країни притягнуть до відповідальності Іран за катастрофу МАУ

У день роковин авіакатастрофи Boeing 737 МАУ під Тегераном свою позицію висловили в МЗС України.

Із спільною заявою виступили також Афганістан, Велика Британія, Канада та Швеція.

Окрім висловлення щирих співчуттів усім родинам постраждалих, країни закликали владу Ірану надати повне пояснення подій, які стали причиною жахливої авіакатастрофи.

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– Наші країни притягнуть Іран до відповідальності з метою встановлення справедливості та забезпечать виплату компенсацій Іраном в повній мірі сім’ям загиблих та постраждалим державам, – йдеться у заяві.

8 січня 2020 року літак рейсу PS752 Міжнародних авіаліній України було збито двома іранськими військовими ракетами класу земля-повітря поблизу Тегерана – столиці Ірану.

Масштабна авіакатастрофа МАУ під Тегераном забрала життя 176 пасажирів, з яких 11 – українці. На борту перебували громадяни семи держав світу.

Детальніше про авіакатастрофу читайте у матеріалі Фактів ICTV.