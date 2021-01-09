Минздрав прогнозирует увеличение количества заражений Covid-19 на этой неделе

На этой неделе в Украине ожидается увеличение количества больных Covid-19. Об этом заявил глава Министерства здравоохранения Максим Степанов во время брифинга 9 января.

По его словам, это связано с новогодними праздниками, во время которых произошло активное перемещение населения. Украинцы ездили на отдых, гостили у родственников, а некоторые были и за рубежом.

— Если бы мы сейчас не ввели усиленные карантинные меры, уже через несколько недель нам бы пришлось объявить более жесткий карантин с полным запретом некоторых вещей.

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Коронавирус в Украине 9 января

По состоянию на 9 января в Украине зафиксировано 4 846 новых случаев Covid-19 за весь период пандемии инфицировалось 1 110 015 украинцев.

За сутки от осложнений коронавируса умерли 80 пациентов, за все время было зарегистрировано более 19,6 тыс. летальных исходов.

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