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Факти / Україна / Суспільство
Людмила Богданова |

МОЗ прогнозує збільшення кількості інфікувань Covid-19 цього тижня

Цього тижня в Україні очікується збільшення кількості хворих на Covid-19. Про це заявив очільник Міністерства охорони здоров’я Максим Степанов під час брифінгу 9 січня.

За його словами, це пов’язано з новорічними святами, під час яких відбулося активне переміщення населення. Українці їздили на відпочинок, гостювали у родичів, а деякі були й за кордоном.

– Якщо б ми зараз не запровадили посилені карантинні заходи, вже за декілька тижнів нам би довелося оголосити більш жорсткий карантин з повною забороною деяких речей.

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Коронавірус в Україні 9 січня

Станом на 9 січня в Україні зафіксовано 4 846 нових випадків Covid-19, за весь період пандемії інфікувалося 1 110 015 українців.

За добу від ускладнень коронавірусу померло 80 пацієнтів, за весь час було зареєстровано понад 19,6 тис. летальних випадків.

Детальніше про коронавірус в Україні читайте на Фактах ICTV.

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