В российской колонии в Кирово-Чепецке Кировской области, где уже седьмой год находится украинский политзаключенный Валентин Выговский, сейчас эпидемия коронавируса, однако там никому не делают тестов и не лечат.

Об этом он написал в письме отцу Петру Выговскому, копию которого передал Фактам ICTV.

По словам Валентина, здесь полностью игнорируют Covid-19, не лечат ни своих граждан, ни украинских узников.

Он пишет, что у многих есть полный спектр симптомов коронавируса, включая исчезновение обоняния. И сам подозревает, что уже переболел бессимптомно.

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По его данным, такая же ситуация и в других местах заключения украинцев, а Россия, не проводя тестов, просто скрывает реальную ситуацию в колониях.







В российских тюрьмах игнорируют Covid-19: письмо украинского политзаключенного / 2 фотографии

Валентин Выговский пропал в Симферополе в 2014 году. Он поехал на один день — передать деньги знакомой авиалюбительце на лечение дедушки. Но оказалось, что это подстава, а женщина, скорее всего, сотрудничала с ФСБ. Ему тоже предлагали работать на Россию, поскольку он увлекается авиацией.

Но после отказа украинца приговорили к 11 годам строгого режима. Валентина держат в одиночной камере и неоднократно подвергали пыткам.