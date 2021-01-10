У російській колонії у Кірово-Чепецьку Кіровської області, де вже сьомий рік перебуває український політв’язень Валентин Вигівський, нині епідемія коронавірусу, проте там нікому не роблять тестів та не лікують.

Про це він написав у листі батькові Петру Вигівському, копію якого передав Фактам ICTV.

За словами Валентина, тут повністю ігнорують Covid-19, не лікують ані своїх громадян, ані українських в’язнів.

Він пише, що у багатьох є повний спектр симптомів коронавірусу, включно зі зникненням нюху. І сам підозрює, що уже перехворів безсимптомно.

Читайте: Викрали і засудили. Як потрапив в полон боєць Правого сектору Олександр Шумков

За його даними, така ж ситуація і в інших місцях ув’язнення українців, а Росія, не проводячи тестів, просто приховує реальну ситуацію у колоніях.







У російських тюрмах ігнорують Covid-19: лист українського політв’язня / 2 фотографии

Валентин Вигівський зник у Сімферополі у 2014 році. Він поїхав на один день – передати гроші знайомій авіалюбительці на лікування дідуся. Та виявилось, що це підстава, а жінка, скоріш за все, співпрацювала із ФСБ. Йому теж пропонували працювати на Росію, адже він захоплюється авіацією.

Та після відмови українця засудили до 11 років суворого режиму. Валентина тримають у одиночній камері й неодноразово піддавали тортурам.