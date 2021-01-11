Президент Чехії порівняв Майдан зі штурмом Капітолія – реакція України

Президент Чехії Мілош Земан порівняв штурм Капітолія у Вашингтоні

(США) прихильниками Дональда Трампа з Революцією Гідності в Україні у 2013-2014 роках.

На його заяву уже відреагував міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

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Український дипломат порівняв Земана з іншим чеським президентом.

– Все одно, що хтось вирішив би порівняти Мілоша Земана з Вацлавом Гавелом. Формально обидва президенти Чехії, але насправді нічого спільного, – зазначив Кулеба.

Інтерв’ю Земана

Президент Чехії Мілош Земан в інтерв’ю чеському порталу blesk.cz заявив, що йому не подобається український Майдан.

Взагалі я не люблю жорстокі революції, тому, наприклад, мені теж не подобається Майдан. І тепер в американців це є прямо у них вдома, – заявив Земан.