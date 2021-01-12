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Факты / Украина
Анастасія Дячкіна |

Зеленский пригласил Илона Маска в Житомир

Президент Украины Владимир Зеленский в день рождения конструктора ракетно-космических систем Сергея Королева пригласил американского предпринимателя Илона Маска в музей ученого в Житомире.

— Сегодня день рождения великого украинского ученого, ракетостроителя и конструктора космических кораблей Сергея Королева. Действительно, он был одним из лучших, написал глава государства.

Читайте: Музей космонавтики имени Сергея Королева в Житомире. Цены и что посмотреть

— Я хочу пригласить его давнего поклонника Илона Маска в Украину, чтобы увидеть Музей космонавтики имени Сергея Королева, — добавил президент.

Официальные Twitter-аккаунты Украины и России начали дискуссию в отношении Сергея Королева.

В своем сообщении аккаунт России назвал Королева советским инженером-ракетчиком. На это аккаунт Украины отметил, что сам Королев называл себя украинцем.

Основатель SpaceX Илон Маск в свою очередь прокомментировал сообщение Роскосмоса о Королеве на русском языке.

В июле основатель американской космической компании SpaceX Илон Маск пообщался с родственниками украинского конструктора Сергея Королева, которого считают одним из лучших специалистов в этой области.

Разговор с Маском подтвердил внук Королева Андре. Он отметил, что семья академика написала Маску после успешного запуска на орбиту Земли корабля Crew Dragon.

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