Зеленський запросив Ілона Маска в Житомир

Президент України Володимир Зеленський у день народження конструктора ракетно-космічних систем Сергія Корольова запросив американського підприємця Ілона Маска в музей вченого в Житомирі.

– Сьогодні день народження великого українського вченого, ракетобудівника і конструктора космічних кораблів Сергія Корольова. Дійсно, він був одним з найкращих, написав глава держави.

Today is the birthday of the great Ukrainian scientist, rocket engineer and spacecraft designer – Serhiy Korolyov. Indeed, he was one of the very best.

I’d like to invite his longtime fan @elonmusk to #Ukraine, to see The Serhiy Korolyov Museum of Cosmonautics. https://t.co/NyfBw6abdY — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 12, 2021

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– Я хочу запросити його давнього шанувальника Ілона Маска в Україну, щоб побачити Музей космонавтики імені Сергія Корольова, – додав президент.

Офіційні Twitter-акаунти України та Росії почали дискусію щодо Сергія Корольова.

У своєму повідомленні акаунт Росії назвав Корольова радянським інженером-ракетником. На це акаунт України зазначив, що сам Корольов називав себе українцем.

Засновник SpaceX Ілон Маск у свою чергу прокоментував допис Роскосмосу про Корольова російською мовою.

У липні засновник американської космічної компанії SpaceX Ілон Маск поспілкувався з родичами українського конструктора Сергія Корольова, якого вважають одним з кращих фахівців у цій галузі.

Розмову з Маском підтвердив онук Корольова Андре. Він зазначив, що сім’я академіка написала Маску після успішного запуску на орбіту Землі корабля Crew Dragon.