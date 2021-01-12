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Факти / Україна
Анастасія Дячкіна |

Зеленський запросив Ілона Маска в Житомир

Президент України Володимир Зеленський у день народження конструктора ракетно-космічних систем Сергія Корольова запросив американського підприємця Ілона Маска в музей вченого в Житомирі.

– Сьогодні день народження великого українського вченого, ракетобудівника і конструктора космічних кораблів Сергія Корольова. Дійсно, він був одним з найкращих, написав глава держави.

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– Я хочу запросити його давнього шанувальника Ілона Маска в Україну, щоб побачити Музей космонавтики імені Сергія Корольова, – додав президент.

Офіційні Twitter-акаунти України та Росії почали дискусію щодо Сергія Корольова.

У своєму повідомленні акаунт Росії назвав Корольова радянським інженером-ракетником. На це акаунт України зазначив, що сам Корольов називав себе українцем.

Засновник SpaceX Ілон Маск у свою чергу прокоментував допис Роскосмосу про Корольова російською мовою.

У липні засновник американської космічної компанії SpaceX Ілон Маск поспілкувався з родичами українського конструктора Сергія Корольова, якого вважають одним з кращих фахівців у цій галузі.

Розмову з Маском підтвердив онук Корольова Андре. Він зазначив, що сім’я академіка написала Маску після успішного запуску на орбіту Землі корабля Crew Dragon.

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