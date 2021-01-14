Соседи должны мириться: стала известна дата визита главы МИД Венгрии в Украину

До конца января в Украину приедет глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Дипломат посетит страну по приглашению Дмитрия Кулебы.

Главной задачей встречи станут переговоры для разрешения кризиса в отношениях между Украиной и Венгрией.

Отмечается, что министры встретятся вне рамок заседания межправительственной комиссии — это будет персональный визит Сийярто в Украину.

— Венгрия для нас важный партнер и близкий сосед. Соседи, бывает, ссорятся, но потом должны мириться, так как остаются соседями. Поэтому мой коллега Петер Сийярто посетит Киев для обсуждения ситуации в двусторонних отношениях и путей решения проблем на основе принципа взаимного уважения, — заявил Дмитрий Кулеба.

В течение последнего года отношения Украины и Венгрии оставались напряженными.

СБУ неоднократно обличала преступные намерения отдельных жителей Закарпатья создать автономию, которая вошла бы в состав Венгрии.

Также во время осенних обысков в Обществе венгров Закарпатья силовики нашли полиграфию для популяризации сепаратистской Великой Венгрии.

Тогда же официальный Будапешт вызвали “на ковер” посла Украины, а также пригрозил пожаловаться в НАТО.

Источник: Европейская правда