Обыски в венгерской общине Закарпатья: Сийярто просит ОБСЕ направить миссию

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в телефонном разговоре с главой МИД Албании Гентом Чакаем, который сейчас председательствует в ОБСЕ, попросил его направить спецмиссию в Закарпатье – из-за обысков СБУ у представителей венгерской общины.
Об этом Сийярто сообщил на своей странице в соцсети.
— Я попросил его, чтобы Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине прилетела на Закарпатье и расследовала оскорбления в адрес венгерской общины, — написал дипломат.
Он также отметил, что будет инициировать консультации по блокированию членства Украины в НАТО.
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A NATO tanácskozás után telefonon egyeztettem Gent Cakaj barátommal, albán külügyminiszterrel, aki jelenleg az EBESZ…
Опубликовано Szijjártó Péter Вторник, 1 декабря 2020 г.
30 ноября СБУ пришла с обысками в один из благотворительных фондов в Закарпатской области. Его функционеры подозреваются в попытке подорвать государственный суверенитет Украины.
Фигуранты пытались популяризировать создание этнической автономии на Закарпатье, напечатав разные материалы о так называемой Великой Венгрии.