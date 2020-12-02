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Факты / Мир
Валентина Летяк |

Обыски в венгерской общине Закарпатья: Сийярто просит ОБСЕ направить миссию

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в телефонном разговоре с главой МИД Албании Гентом Чакаем, который сейчас председательствует в ОБСЕ, попросил его направить спецмиссию в Закарпатье – из-за обысков СБУ у представителей венгерской общины.

Об этом Сийярто сообщил на своей странице в соцсети.

— Я попросил его, чтобы Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине прилетела на Закарпатье и расследовала оскорбления в адрес венгерской общины, — написал дипломат.

Он также отметил, что будет инициировать консультации по блокированию членства Украины в НАТО.

ЧитайтеОбыски на Закарпатье: Венгрия вызвала посла Украины и обратится в НАТО

 

A NATO tanácskozás után telefonon egyeztettem Gent Cakaj barátommal, albán külügyminiszterrel, aki jelenleg az EBESZ…

Опубликовано Szijjártó Péter Вторник, 1 декабря 2020 г.

30 ноября СБУ пришла с обысками в один из благотворительных фондов в Закарпатской области. Его функционеры подозреваются в попытке подорвать государственный суверенитет Украины.

Фигуранты пытались популяризировать создание этнической автономии на Закарпатье, напечатав разные материалы о так называемой Великой Венгрии.

Фото: Dreamstime

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