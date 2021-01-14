Сусіди повинні миритися: стала відома дата візиту голови МЗС Угорщини в Україну

До кінця січня в Україну приїде голова МЗС Угорщини Петер Сійярто. Дипломат відвідає країну на запрошення Дмитра Кулеби.

Головним завданням зустрічі стануть переговори для вирішення кризи у стосунках між Україною та Угорщиною.

Зазначається, що міністри зустрінуться поза рамками засідання міжурядової комісії – це буде персональний візит Сійярто до України.

– Угорщина для нас важливий партнер і близький сусід. Сусіди, буває, сваряться, але потім повинні миритися, тому що залишаються сусідами. Тому мій колега Петер Сійярто відвідає Київ для обговорення ситуації у двосторонніх відносинах і шляхів вирішення проблем на основі принципу взаємної поваги, – заявив Дмитро Кулеба.

Протягом останнього року стосунки України та Угорщини залишалися напруженими.

СБУ неодноразово викривала злочинні наміри окремих мешканців Закарпаття створити автономію, яка увійшла б до складу Угорщини.

Також під час осінніх обшуків у Товаристві угорців Закарпаття силовики знайшли поліграфію для популяризації сепаратистської Великої Угорщини.

Тоді ж офіційний Будапешт викликали “на килим” посла України, а також пригрозив вкотре поскаржитися в НАТО.

Джерело: Європейська правда