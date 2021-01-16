Над Донецким аэропортом вновь взовьется флаг Украины — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский в День памяти защитников Донецкого аэропорта выразил благодарность киборгам за их подвиг и заявил, что над Донецким аэропортом снова поднимется украинский флаг.

— Героическая оборона Донецкого аэропорта окончательно сломала планы России по захвату Украины. Это выглядело как чудо, когда наши люди выдерживали даже после того, как начал “сдаваться” бетон. Но никакого чуда — это отражало закономерность. Потому что украинцы доказали, что рубеж свободы народов в Европе теперь — по восточной границе нашего государства, и на запад его уже никто и никогда не отодвинет, — написал Зеленский.

Он напомнил, что бои за Донецкий аэропорт были одними из самых ожесточенных в войне на востоке Украины.

— Наши отважные ребята — военные, добровольцы, волонтеры — держали оборону ДАПа 242 дня. Они держались, несмотря на регулярные атаки противника и постоянные фейки во враждебных СМИ о том, что аэропорт вот-вот захватят. За эту стойкость, бесстрашие и несокрушимость защитников Донецкого аэропорта назвали киборгами. Но они были только людьми, которые показали всем нам, как это — держать оборону даже в меньшинстве, вгрызаться в бетон, но не отступать, — подчеркнул президент.

16 января в Украине чтят память киборгов – украинских воинов, которые 242 дня самоотверженно защищали Донецкий аэропорт.

26 мая украинские бойцы с подмогой вертолетов и штурмовиков блестяще отбили аэропорт. Он должен был стать стратегическим объектом во время штурма самого Донецка. Но команды о наступлении не было.

Бои возобновились осенью. 28 сентября – одна из черных дат в календаре. Тогда уже истощенную 93 бригаду должна была сменить 79 бригада. Но тогда танк подбил два украинских БТР. Погибли 9 наших бойцов.

Самые кровавые бои пришлись на январь 2015 года. Тогда боевики взорвали терминал.