Над Донецьким аеропортом знову замайорить прапор України – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський в День пам’яті захисників Донецького аеропорту висловив подяку кіборгам за їхній подвиг і заявив, що над Донецьким аеропортом знову підніметься український прапор.

– Героїчна оборона Донецького аеропорту остаточно зламала плани Росії щодо захоплення України. Це виглядало як диво, коли наші люди витримували навіть після того, як почав здаватися бетон. Але ніякого дива – це відображало закономірність. Тому що українці довели, що рубіж свободи народів в Європі тепер – на східному кордоні нашої держави, і на захід його вже ніхто і ніколи не відсуне, – написав Зеленський.

Він нагадав, що бої за Донецький аеропорт були одними з найзапекліших у війні на сході України.

– Наші відважні хлопці-військові, добровольці, волонтери – тримали оборону ДАПу 242 дні. Вони трималися, незважаючи на регулярні атаки противника і постійні фейки у ворожих ЗМІ про те, що аеропорт ось-ось захоплять. За цю стійкість, безстрашність і незламність захисників Донецького аеропорту назвали кіборгами. Але вони були лише людьми, які показали всім нам, як це – тримати оборону навіть у меншості, вгризатися в бетон, але не відступати, – наголосив президент.

16 січня в Україні вшановують пам’ять кіборгів – українських воїнів, які 242 дні самовіддано боронили Донецький аеропорт.

26 травня українські бійці за підмогою вертольотів та штурмовиків блискуче відбили аеропорт. Він мав стати стратегічним об’єктом під час штурму самого Донецька. Та команди про наступ не було.

Бої відновилися восени. 28 вересня – одна з чорних дат у календарі. Тоді вже виснажену 93 бригаду мала змінити 79 бригада. Але тоді танк підбив два українські БТР. Загинули 9 наших бійців.

Найкривавіші бої припали на січень 2015 року. Тоді бойовики підірвали термінал.