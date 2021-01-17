Российские наемники один раз нарушили режим прекращения огня на линии разграничения на Донбассе с начала суток по состоянию на 17.00 17 января.

Об этом сообщили в штабе ООС в Facebook.

— Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

По данным штаба, огонь открывался недалеко от с. Широкино Волновахского района Донецкой области в сторону украинских позиций из станкового противотанкового гранатомета.

— О факте нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону СЦКК уведомлены представители ОБСЕ, — говорится в сообщении.

В то же время саперы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям провели разминирование почти 2 га территории в районе проведения операции Объединенных сил и передали на уничтожение шесть взрывоопасных предметов.

Ситуация 15 января

15 января на территории проведения Операции объединенных сил было зафиксировано пять нарушений режима тишины. Вследствие обстрелов получил ранения украинский военный — его госпитализировали в больницу.

Российско-оккупационные войска открывали огонь вблизи населенных пунктов Талаковка, Гнутово, Трудовое и Южное. Для этого враг применял стрелковое оружие, гранатометы и пулеметы.