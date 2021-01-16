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Факты / Украина
Людмила Богданова |

Ранение военного ВСУ и пять обстрелов: как прошли сутки на Донбассе

За прошедшие сутки, 15 января, на территории проведения Операции объединенных сил было зафиксировано пять нарушений режима тишины. Вследствие обстрелов получил ранения украинский военный — его госпитализировали в больницу.

Российско-оккупационные войска открывали огонь вблизи населенных пунктов Талаковка, Гнутово, Трудовое и Южное. Для этого враг применял стрелковое оружие, гранатометы и пулеметы.

Украинские бойцы также открывали огонь в ответ. О ранении военного ВСУ сообщено представителей ОБСЕ. По состоянию на утро 16 января на территории временно оккупированных территорий обстрелов не зафиксировано.

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15 января президент Украины обсудил ситуацию на Донбассе с канцлером Германии Ангелой Меркель. Владимир Зеленский рассказал о гибели бойца ВСУ накануне. Лидеры стран согласовали, что следующая встреча советников лидеров нормандской четверки состоится в январе.

Источник: Штаб ООС

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