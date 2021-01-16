За прошедшие сутки, 15 января, на территории проведения Операции объединенных сил было зафиксировано пять нарушений режима тишины. Вследствие обстрелов получил ранения украинский военный — его госпитализировали в больницу.

Российско-оккупационные войска открывали огонь вблизи населенных пунктов Талаковка, Гнутово, Трудовое и Южное. Для этого враг применял стрелковое оружие, гранатометы и пулеметы.

Украинские бойцы также открывали огонь в ответ. О ранении военного ВСУ сообщено представителей ОБСЕ. По состоянию на утро 16 января на территории временно оккупированных территорий обстрелов не зафиксировано.

15 января президент Украины обсудил ситуацию на Донбассе с канцлером Германии Ангелой Меркель. Владимир Зеленский рассказал о гибели бойца ВСУ накануне. Лидеры стран согласовали, что следующая встреча советников лидеров нормандской четверки состоится в январе.