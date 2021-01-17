Російські найманці один раз порушили режим припинення вогню на лінії розмежування на Донбасі з початку доби станом на 17.00 17 січня.

Про це повідомили в штабі ООС в Facebook.

– Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає.

За даними штабу, вогонь відкривався недалеко від с. Широкино Волноваського району Донецької області в сторону українських позицій з станкового протитанкового гранатомета.

– Про факт порушення режиму припинення вогню через українську сторону СЦКК повідомлені представники ОБСЄ, – йдеться в повідомленні.

Водночас сапери Державної служби з надзвичайних ситуацій провели розмінування майже 2 га території в районі проведення операції Об’єднаних сил і передали на знищення шість вибухонебезпечних предметів.

Ситуація 15 січня

15 січня на території проведення Операції об’єднаних сил було зафіксовано п’ять порушень режиму тиші. Внаслідок обстрілів отримав поранення український військовий – його госпіталізували до лікарні.

Російсько-окупаційні війська відкривали вогонь поблизу населених пунктів Талаківка, Гнутове, Трудівське та Південне. Для цього ворог застосовував стрілецьку зброю, гранатомети та кулемети.