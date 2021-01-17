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Факты / Украина / Общество
Ольга Тетеріна |

Укрзализныця изменит правила идентификации пассажиров и перевозки багажа

Укрзализныця планирует упростить требования к предлагаемым для посадки в вагон документов.

Об этом заявил глава компании Владимир Жмак в эфире программы Украины с Тиграном Мартиросяном.

— В ближайшее время мы примем решение об упрощении требований к документам, предъявляемым пассажиром. Мы будем говорить о том, чтобы пассажиры использовали приложение Дия, ксерокопия документа тоже будет достаточным основанием для допуска пассажира в вагон, — сказал Жмак.

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Также в Укрзализныце планируют усилить контроль за соблюдением норм перевозки багажа пассажирами.

— Сейчас мы будем уделять больше внимания тому, чтобы действующие нормы выполнялись. Потому что провоз неоплаченного багажа также наносит нам ущерб, — отметил глава компании.

Жмак отметил, что контролировать перевозки багажа будет проводник и начальник поезда.

К слову, Укрзализныця запустила чат-боты в мессенджерах Viber и Telegram, которые позволят пассажирам приобрести билеты онлайн.

В чат-ботах уже доступны следующие функции: информация о направлениях поездов, приобретение и возврат билетов.

Подробнее о Укрзализныце читайте на Фактах ICTV.

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