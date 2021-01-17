Укрзализныця планирует упростить требования к предлагаемым для посадки в вагон документов.
Об этом заявил глава компании Владимир Жмак в эфире программы Украины с Тиграном Мартиросяном.
— В ближайшее время мы примем решение об упрощении требований к документам, предъявляемым пассажиром. Мы будем говорить о том, чтобы пассажиры использовали приложение Дия, ксерокопия документа тоже будет достаточным основанием для допуска пассажира в вагон, — сказал Жмак.
Также в Укрзализныце планируют усилить контроль за соблюдением норм перевозки багажа пассажирами.
— Сейчас мы будем уделять больше внимания тому, чтобы действующие нормы выполнялись. Потому что провоз неоплаченного багажа также наносит нам ущерб, — отметил глава компании.
Жмак отметил, что контролировать перевозки багажа будет проводник и начальник поезда.
К слову, Укрзализныця запустила чат-боты в мессенджерах Viber и Telegram, которые позволят пассажирам приобрести билеты онлайн.
В чат-ботах уже доступны следующие функции: информация о направлениях поездов, приобретение и возврат билетов.
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