В Укрзализныце решили изменить окраску вагонов из светлого фона на темный.

Об этом сообщил председатель УЗ Владимир Жмак в Facebook.

— После того, как посоветовались с проводниками, решили изменить окраску вагонов: светлый фон — на черный. Новые цвета — не только красиво, но и практично, — заявил Жмак.

Читайте: Укрзализныця хочет вернуть в поезда питания для пассажиров







Укрзализныця решила изменить цвет вагонов / 2 фотографии

По его словам, проводники результатом довольны.

Ранее вагоны в Укрзализныце красили в светло-голубой цвет.

Укрзализныця возобновляет продажу кофе

Укрзализныця с 1 декабря возобновляет продажу кофе и чая в пассажирских поездах.

Решение принято по многочисленным обращениям и пожелания пассажиров

Все напитки будут подаваться в одноразовой посуде — гофрированных стаканах емкостью 250 мл.

Источник: Владимир Жмак