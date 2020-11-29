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Факты / Украина / Общество
Андрій Жигайло |

Укрзализныця решила изменить цвет вагонов

В Укрзализныце решили изменить окраску вагонов из светлого фона на темный.

Об этом сообщил председатель УЗ Владимир Жмак в Facebook.

— После того, как посоветовались с проводниками, решили изменить окраску вагонов: светлый фон — на черный. Новые цвета — не только красиво, но и практично, — заявил Жмак.

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  • Укрзализныця решила изменить цвет вагонов
  • Укрзализныця решила изменить цвет вагонов
  • Укрзализныця решила изменить цвет вагонов
  • Укрзализныця решила изменить цвет вагонов
Укрзализныця решила изменить цвет вагонов / 2 фотографии

По его словам, проводники результатом довольны.

Ранее вагоны в Укрзализныце красили в светло-голубой цвет.

Укрзализныця возобновляет продажу кофе

Укрзализныця с 1 декабря возобновляет продажу кофе и чая в пассажирских поездах.

Решение принято по многочисленным обращениям и пожелания пассажиров

Все напитки будут подаваться в одноразовой посуде — гофрированных стаканах емкостью 250 мл.

Источник: Владимир Жмак

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