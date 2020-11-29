В Укрзализныце решили изменить окраску вагонов из светлого фона на темный.
Об этом сообщил председатель УЗ Владимир Жмак в Facebook.
— После того, как посоветовались с проводниками, решили изменить окраску вагонов: светлый фон — на черный. Новые цвета — не только красиво, но и практично, — заявил Жмак.
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Укрзализныця решила изменить цвет вагонов / 2 фотографии
По его словам, проводники результатом довольны.
Ранее вагоны в Укрзализныце красили в светло-голубой цвет.
Укрзализныця возобновляет продажу кофе
Укрзализныця с 1 декабря возобновляет продажу кофе и чая в пассажирских поездах.
Решение принято по многочисленным обращениям и пожелания пассажиров
Все напитки будут подаваться в одноразовой посуде — гофрированных стаканах емкостью 250 мл.
Источник: Владимир Жмак