Укрзалізниця планує спростити вимоги до пропонованих для посадки у вагон документів.

Про це заявив голова компанії Володимир Жмак в ефірі програми Україна з Тиграном Мартиросяном.

– Ми найближчим часом приймемо рішення про спрощення вимог до документів, що пред’являються пасажиром. Ми говоритимемо про те, щоб пасажири використовували додаток Дія, ксерокопія документа теж буде достатньою підставою для допуску пасажира у вагон, – сказав Жмак.

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Також в Укрзалізниці планують посилити контроль за дотриманням норм перевезення багажу пасажирами.

– Зараз ми будемо приділяти більше уваги тому, щоб чинні норми виконувалися. Тому що провезення неоплаченого багажу також завдає нам збитків, – наголосив голова компанії.

Жмак зазначив, що контролювати перевезення багажу буде провідник та начальник поїзда.

До слова, Укрзалізниця запустила чат-боти у месенджерах Viber та Telegram, які дозволять пасажирам придбати квитки онлайн.

У чат-ботах вже доступні такі функції: інформація про напрямки потягів, придбання та повернення квитків.

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