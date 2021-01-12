Укрзализныця запустила чат-боты в мессенджерах Viber и Telegram, которые позволят пассажирам приобрести билеты онлайн.
Кроме того, можно узнать информацию о путешествии и оставить отзыв.
— Это такое быстрое решение, которое мы хотели дать пассажирам на старте года. Это часть большой цифровой трансформации компании. Еще много планов в течение года, — отметил член правления Укрзализныци, ответственный за пассажирские перевозки Александр Перцовский на брифинге 12 января.
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На старте в чат-ботах доступны такие функции:
- предоставление информации о направлении движения поезда, стоимости билета, наличии мест;
- приобретение билетов;
- возврат билетов с компенсацией средств на карту;
- информирование, на какую именно платформу приезжает поезд — появляется примерно за 15 мин;
- предупреждение пассажиров об опоздании — онлайн-табло.
- возможность предоставить обратную связь, оценить поездку, оставить комментарии.
Чат-боты в Viber и Telegram можно установить уже сейчас. Однако из-за запуска работы возможны ошибки.
Запуск чат-ботов в Viber и Telegram
Реализация нововведения происходит Укрзализныцей вместе с Visa и американской компанией Middleware Inc.
Боты запускают на базе технологии Corezoid Hyperautomation Engine.
Подробнее о запуске Укрзализныцей чат-ботов в Viber и Telegram читайте на Фактах ICTV.