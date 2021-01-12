Укрзализныця запустила чат-боты в мессенджерах Viber и Telegram, которые позволят пассажирам приобрести билеты онлайн.

Кроме того, можно узнать информацию о путешествии и оставить отзыв.

— Это такое быстрое решение, которое мы хотели дать пассажирам на старте года. Это часть большой цифровой трансформации компании. Еще много планов в течение года, — отметил член правления Укрзализныци, ответственный за пассажирские перевозки Александр Перцовский на брифинге 12 января.

Читайте: Как будут курсировать поезда во время локдаунуа

На старте в чат-ботах доступны такие функции:

предоставление информации о направлении движения поезда, стоимости билета, наличии мест;

приобретение билетов;

возврат билетов с компенсацией средств на карту;

информирование, на какую именно платформу приезжает поезд — появляется примерно за 15 мин;

предупреждение пассажиров об опоздании — онлайн-табло.

возможность предоставить обратную связь, оценить поездку, оставить комментарии.

Чат-боты в Viber и Telegram можно установить уже сейчас. Однако из-за запуска работы возможны ошибки.

Запуск чат-ботов в Viber и Telegram

Реализация нововведения происходит Укрзализныцей вместе с Visa и американской компанией Middleware Inc.

Боты запускают на базе технологии Corezoid Hyperautomation Engine.

Подробнее о запуске Укрзализныцей чат-ботов в Viber и Telegram читайте на Фактах ICTV.