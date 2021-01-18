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Факты / Украина / Общество
Наташа Тарчевська |

Это не субсидия: потребители с электрообогревом смогут получить денежные компенсации

В ближайшее время в Украине потребители с электрическим отоплением смогут получить денежные компенсации на фоне повышения тарифов на электроэнергию.

Решение о разработке соответствующего механизма разработали в Кабмине, о чем заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он подчеркнул, что выплаты не будут зависеть от доходов того или иного потребителя.

— Это не субсидия в классическом понимании — это будет компенсация за повышение тарифа или монетизация льгот, которая состоится с 1 января, — уточнил премьер-министр.

Денис Шмыгаль поручил установить механизм для компенсационных выплат бытовым потребителям еще 13 января.

Разработали соответствующую возможность в министерствах социальной политики и финансов.

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