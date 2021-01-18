Действующая председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Королевства Швеция Анн Линде 19-20 января приедет в Украину с рабочим визитом.
В рамках визита Линде проведет в Киеве переговоры с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.
Председатель ОБСЕ также посетит вместе с министром иностранных дел Украины зону проведения операции объединенных сил на Донбассе.
Там она лично ознакомится с деятельностью Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине и последствиями вооруженной агрессии Российской Федерации против нашего государства.
Также Дмитрий Кулеба и Анн Линде 19 января проведут совместную онлайн-пресс-конференцию.
Визит главы МИД Венгрии
До конца января в Украину приедет глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Дипломат посетит страну по приглашению Дмитрия Кулебы.
Главной задачей встречи станут переговоры для разрешения кризиса в отношениях между Украиной и Венгрией.