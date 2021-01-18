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Факты / Украина
Анастасія Дячкіна |

Посетит Донбасс: в Украину приедет председатель ОБСЕ

Действующая председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Королевства Швеция Анн Линде 19-20 января приедет в Украину с рабочим визитом.

В рамках визита Линде проведет в Киеве переговоры с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

Председатель ОБСЕ также посетит вместе с министром иностранных дел Украины зону проведения операции объединенных сил на Донбассе.

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Там она лично ознакомится с деятельностью Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине и последствиями вооруженной агрессии Российской Федерации против нашего государства.

Также Дмитрий Кулеба и Анн Линде 19 января проведут совместную онлайн-пресс-конференцию.

Визит главы МИД Венгрии

До конца января в Украину приедет глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Дипломат посетит страну по приглашению Дмитрия Кулебы.

Главной задачей встречи станут переговоры для разрешения кризиса в отношениях между Украиной и Венгрией.

Источник: МИД

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