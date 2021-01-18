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Факти / Україна
Анастасія Дячкіна |

Відвідає Донбас: в Україну приїде голова ОБСЄ

Чинна голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Королівства Швеція Анн Лінде 19-20 січня приїде в Україну з робочим візитом.

У рамках візиту Лінде проведе у Києві переговори з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.

Голова ОБСЄ також відвідає разом з міністром закордонних справ України зону проведення Операції об’єднаних сил на Донбасі.

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Там вона особисто ознайомиться з діяльністю Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні та наслідками збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави.

Також Дмитро Кулеба та Анн Лінде 19 січня проведуть спільну онлайн-прес-конференцію.

Візит глави МЗС Угорщини

До кінця січня в Україну приїде голова МЗС Угорщини Петер Сійярто. Дипломат відвідає країну на запрошення Дмитра Кулеби.

Головним завданням зустрічі стануть переговори для вирішення кризи у стосунках між Україною та Угорщиною.

Джерело: МЗС

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