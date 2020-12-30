Зеленский должен немедленно отменить указ об отстранении Тупицкого — КСУ

В Конституционном суде Украины призвали президента Владимира Зеленского немедленно отменить указ об отстранении председателя суда Александра Тупицкого.

В КСУ утверждают, что Зеленский вышел за пределы своих конституционных полномочий и нарушил предписания статей Конституции Украины.

— Итак, с конституционно-правовой точки зрения указ президента Украины Об отстранении от должности судьи Конституционного суда Украины от 29 декабря 2020 года №607/2020 является юридически ничтожным и не может подлежать исполнению, поскольку он издан президентом Украины с превышением его конституционных полномочий, — говорится в заявлении на сайте суда.

В КСУ считают, что это противоречит конституционным принципам организации государственной власти в Украине, конституционным принципам деятельности Конституционного суда Украины, посягает на конституционно-правовой статус судьи КСУ.

Этот указ фактически является противоправным вмешательством в деятельность судьи Конституционного суда Украины, препятствием выполнению им своих служебных обязанностей, что влечет за собой юридическую ответственность.

— Исходя из этого, судья Конституционного суда Украины А. Тупицкий обязан продолжать выполнять свои служебные обязанности в соответствии с Конституцией Украины и законом Украины О Конституционном суде Украины, а президент Украины — немедленно отменить свой указ от 29 декабря 2020 года, — говорится в заявлении.

Ранее в КСУ заявили, что решение об увольнении судьи КСУ может принять только суд на специальном пленарном заседании.