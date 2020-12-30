PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Без категории
Софія Телішевська |

Тупицкий отстранен в рамках действующего законодательства — Офис генпрокурора

Офис генерального прокурора заявил, что отстранение президентом Украины от должности судьи Конституционного суда Александра Тупицкого произошло в соответствии с действующим законодательством.

— Позиция правового департамента Секретариата КС по поводу того, что положение ч. 3 ст. 154 Уголовно-процессуального кодекса Украины не распространяются на судей Конституционного суда Украины и не могут быть применены к ним — необоснованная.

Законодательство Украины нужно применять в комплексе с учетом его бланкетных норм, содержащихся в профильных кодексах и специальных законах, — указывается в разъяснении.

В Офисе генпрокурора отметили, что нормативы, касающиеся прекращения полномочий судьи КС или увольнения судьи с должности, не охватывают вопросы временного отстранения судьи КС в связи с получением им статуса подозреваемого в совершении уголовного преступления.

— В связи с этим президент Украины, рассмотрев ходатайство и.о. генерального прокурора об отстранении от должности судьи Конституционного суда Украины, принял законный указ в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины, — подчеркивается в разъяснении.

Читайте: В ОП осудили публикацию на сайте КСУ "вывода" касательно указа об отстранении Тупицкого Зеленский должен немедленно отменить указ об отстранении Тупицкого - КСУ КСУ проведет специальное заседание из-за решения об отстранении Тупицкого

29 декабря президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об отстранении главы Конституционного суда Александра Тупицкого от должности судьи Конституционного суда сроком на два месяца.

Ранее Тупицкий не явился в Офис генпрокурора для проведения процессуальных действий, заявив о семейных обстоятельствах. В то же время он не предоставил документы об уважительности причин неявки.

При этом в Офисе не уточнили, в рамках расследования какого дела Тупицкий вызывается и для каких именно процессуальных действий.

Источник: Офис генпрокурора

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Нашли ошибку в тексте?

Ошибка