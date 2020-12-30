Тупицкий отстранен в рамках действующего законодательства — Офис генпрокурора

Офис генерального прокурора заявил, что отстранение президентом Украины от должности судьи Конституционного суда Александра Тупицкого произошло в соответствии с действующим законодательством.

— Позиция правового департамента Секретариата КС по поводу того, что положение ч. 3 ст. 154 Уголовно-процессуального кодекса Украины не распространяются на судей Конституционного суда Украины и не могут быть применены к ним — необоснованная. Законодательство Украины нужно применять в комплексе с учетом его бланкетных норм, содержащихся в профильных кодексах и специальных законах, — указывается в разъяснении.

В Офисе генпрокурора отметили, что нормативы, касающиеся прекращения полномочий судьи КС или увольнения судьи с должности, не охватывают вопросы временного отстранения судьи КС в связи с получением им статуса подозреваемого в совершении уголовного преступления.

— В связи с этим президент Украины, рассмотрев ходатайство и.о. генерального прокурора об отстранении от должности судьи Конституционного суда Украины, принял законный указ в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины, — подчеркивается в разъяснении.

29 декабря президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об отстранении главы Конституционного суда Александра Тупицкого от должности судьи Конституционного суда сроком на два месяца.

Ранее Тупицкий не явился в Офис генпрокурора для проведения процессуальных действий, заявив о семейных обстоятельствах. В то же время он не предоставил документы об уважительности причин неявки.

При этом в Офисе не уточнили, в рамках расследования какого дела Тупицкий вызывается и для каких именно процессуальных действий.