Дело Шеремета: белорусский экс-силовик дал показания в Киеве

Бывший сотрудник белорусского спецподразделения Алмаз Игорь Макар дал показания в Киеве по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

В интервью журналистам он рассказал, что после публикации слива с КГБ Беларуси с ним связались украинские дипломаты и обсудили сотрудничество в деле Шеремета. Он дал согласие на допрос в Украине.

— По просьбе начальника департамента Национальной полиции Украины мне открыли украинскую визу и попросили прилететь в Украину и принять участие в следственных действиях

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По словам Макара, в Украине его встретили сотрудники спецслужб и взяли под 24-часовую охрану. Следственные действия продолжались три дня и завершились 16 января.

Бывший белорусский силовик также рассказал о вероятных причинах убийства.

— На мой взгляд, 60% из них связаны с делами пропавших без вести. Павел также принимал активное участие в расследовании взрыва в минском метро в 2011 году. По моему личному мнению, сопоставив ряд фактов и поговорив с украинскими следователями, можно говорить о ненависти Александра Лукашенко к Павлу Шеремету. Все это вместе могло стать причиной его устранения. И это было сделано как показательное убийство, — подчеркнул он.

4 января 2021 года издание EUObserver опубликовало запись разговора 2012 с участием человека, чей голос напоминает тогдашнего председателя КГБ Беларуси Вадима Зайцева. Речь шла о подготовке к ликвидации оппонентов белорусской власти.

Сообщается, что “президент ждет этих четких мероприятий”, а методы “утопить, расстрелять” признаны неактуальными — стоит задача “спровоцировать естественный подрыв, пожар, убийство и все остальные вещи”.

В аудио также упоминается ненавистный для Лукашенко журналист Павел Шеремет.