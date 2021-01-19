Справа Шеремета: білоруський екс-силовик дав свідчення у Києві

Колишній співробітник білоруського спецпідрозділу Алмаз Ігор Макар дав свідчення в Києві у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета.

В інтерв’ю журналістам він розповів, що після публікації зливу з КДБ Білорусі з ним зв’язалися українські дипломати і обговорили співпрацю в справі Шеремета. Він дав згоду на допит в Україні.

– На прохання начальника департаменту Національної поліції України мені відкрили українську візу і попросили прилетіти в Україну і взяти участь в слідчих діях

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За словами Макара, в Україні його зустріли співробітники спецслужб і взяли під 24-годинну охорону. Слідчі дії тривали три дні і завершилися 16 січня.

Колишній білоруський силовик також розповів про ймовірні причини вбивства.

– На мій погляд, 60% з них пов’язані зі справами зниклих без вісті. Павло також брав активну участь в розслідуванні вибуху в мінському метро в 2011 році. На мою особисту думку, зіставивши низку фактів і поговоривши з українськими слідчими, можна говорити про ненависть Олександра Лукашенка до Павла Шеремета. Все це разом могло стати причиною його усунення. І це було зроблено як показове вбивство, – наголосив він.

4 січня 2021 року видання EUObserver опублікувало запис розмови 2012 року за участю людини, чий голос нагадує тодішнього голову КДБ Білорусі Вадима Зайцева. Йшлося про підготовку до ліквідації опонентів білоруської влади.

У записі йдеться, що “президент чекає цих чітких заходів”, а методи “втопити і розстріляти” вже визнані неактуальними, тому стоїть завдання “спровокувати природний підрив, пожежу, вбивство та інше”.

В аудіо також згадується ненависний для режиму Лукашенка журналіст Павло Шеремет.