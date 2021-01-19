Министерство здравоохранения внесло девять новых позиций для лечения онкозаболеваний в номенклатуру лексредств для закупок за бюджет 2021 года.

Об этом сообщил глава ведомства Максим Степанов во время брифинга.

— Мы приняли к сведению около 30 предложений ведущих украинских онкологов и государственных медицинских экспертов. В перечень из 67 лекарств мы добавили еще девять новых позиций. Речь идет о лексредствах, которые будут использоваться при лечении рака молочной железы, рака крови, миеломы, опухоли головного мозга. Эти лексредства имеют статус генериков, то есть производятся, как минимум, двумя производителями, что важно для конкуренции при закупке,- сказал он.

Минздрав также работает над закупкой инновационных лекарств, которая начнется после завершения процедуры государственной оценки медтехнологий.

— На эти лексресдтва мы хотим внедрить договоры управляемого доступа. Соответствующий проект постановления утвердят на ближайшем заседании правительства, — добавил министр.

Трансплантация легких

В 2021 году в Украине впервые проведут трансплантацию легких. Также Министерство здравоохранения планирует сделать пересадку почек, печени, а также верхних и нижних конечностей, что актуально для наших военных.

С 1 января в Украине работает Единая государственная информационная система по трансплантации органов и тканей, которая соединяет донора и реципиента.