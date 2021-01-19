Міністерство охорони здоров’я внесло дев’ять нових позицій для лікування онкозахворювань в номенклатуру лікзасобів для закупівель за бюджет 2021 року.

Про це повідомив глава відомства Максим Степанов під час брифінгу.

– Ми взяли до відома близько 30 пропозицій провідних українських онкологів і державних медичних експертів. До переліку з 67 ліків ми додали ще дев’ять нових позицій. Йдеться про лікзасоби, які використовуватимуться під час лікування раку молочної залози, раку крові, мієломи, пухлини головного мозку. Ці лікзасоби мають статус генериків, тобто виробляються щонайменше двома виробниками, що важливо для конкуренції під час закупівлі, – сказав він.

МОЗ також працює над закупівлею інноваційних ліків, яка почнеться після завершення процедури державної оцінки медтехнологій.

– На ці лікзасоби ми хочемо впровадити договори керованого доступу. Відповідний проект постанови затвердять на найближчому засіданні уряду, – додав міністр.

Трансплантація легень

У 2021 році в Україні вперше проведуть трансплантацію легень. Також Міністерство охорони здоров’я планує зробити пересадку нирок, печінки, а також верхніх і нижніх кінцівок, що актуально для наших військових.

З 1 січня в Україні працює Єдина державна інформаційна система з трансплантації органів і тканин, яка поєднуватиме донора та реципієнта.