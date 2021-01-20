Обслуживал военную технику РФ: СБУ разоблачила директора предприятия

Правоохранители задержали директора предприятия, который предоставлял услуги по обслуживанию военной техники силовых структур России на территории временно оккупированного Крыма.

По данным СБУ, до аннексии Крыма организация специализировалась на обеспечении горюче-смазочных материалов и заправки гражданских воздушных суден в аэропорту Симферополя.

После незаконной аннексии территории фирма продолжила свою деятельность. Однако теперь она обслуживала силовые структуры Российской Федерации. В частности, их клиентами были Министерство обороны, Национальная гвардия России и ФСБ.

По адресу проживания фигуранта дела провели обыски и допросили свидетелей. У директора предприятия изъяли компьютерную технику и другие вещи, которые доказали незаконную деятельность мужчины.

Руководителю объявили подозрение по статье 111 Государственная измена УК Украины. Продолжается досудебное расследование.

Двух боевиков “ДНР” подозревают в терроризме

СБУ подозревает двух боевиков так называемого ДНР в участии вооруженных формирований пророссийских террористов.

Один из фигурантов дела — бывший правоохранитель. Другой мужчина имеет звание майора и публично агитирует за терроризм.